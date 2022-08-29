Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:00

В Ивановской области увеличили группировку по тушению лесного пожара

Москва. 29 августа. INTERFAX.RU - В Ивановской области увеличили группировку участников тушения пожара близ села Талицы Южского района, к борьбе с огнем подключили авиацию, сообщил губернатор региона Станислав Воскресенский.

Он заверил, что угрозы селу пожар не представляет и его потушат. Эвакуировать людей из поселка не будут.

Низовой лесной пожар в 5 км от села Талицы начался 25 августа. Изначально площадь возгорания составляла 0,5 га. По состоянию на утро 26 августа она достигла 50 га, а во второй половине дня - 100 га. Тушению мешает порывистый ветер и сухая погода.

26 августа в Южском районе был объявлен режим ЧС.

Ивановская область Талицы Южский район Станислав Воскресенский
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Рязанцам разрешили вернуться по домам после эвакуации из-за пожаров

Рязанцам разрешили вернуться по домам после эвакуации из-за пожаров

Документы на туристическую визу в Финляндию будут принимать только в четырех городах

Пандемия коронавируса

В России за сутки COVID-19 заболели 39 658 человек

Роспотребнадзор пока не планировал возобновлять COVID-ограничения в школах

Роспотребнадзор пока не планировал возобновлять COVID-ограничения в школах
Убийство Дарьи Дугиной

ФСБ заявила еще об одном участнике убийства Дарьи Дугиной

Охранника приговорили к 180 часам обязательных работ за порчу картины в "Ельцин-Центре"

Что произошло за день: воскресенье, 28 августа

На рынке в Волгоградской области произошел пожар

Крупный лесной пожар в Ростовской области потушен

Онлайн-кинотеатр Start подтвердил утечку данных части пользователей

 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });