В Ивановской области увеличили группировку по тушению лесного пожара

Москва. 29 августа. INTERFAX.RU - В Ивановской области увеличили группировку участников тушения пожара близ села Талицы Южского района, к борьбе с огнем подключили авиацию, сообщил губернатор региона Станислав Воскресенский.

Он заверил, что угрозы селу пожар не представляет и его потушат. Эвакуировать людей из поселка не будут.

Низовой лесной пожар в 5 км от села Талицы начался 25 августа. Изначально площадь возгорания составляла 0,5 га. По состоянию на утро 26 августа она достигла 50 га, а во второй половине дня - 100 га. Тушению мешает порывистый ветер и сухая погода.

26 августа в Южском районе был объявлен режим ЧС.