В Южском районе Ивановской области из-за лесного пожара ввели режим ЧС

Москва. 26 августа. INTERFAX.RU - В Южском районе Ивановской области из-за лесного пожара у села Талицы введен режим чрезвычайной ситуации. Как сообщила администрация района, такое решение приняла комиссия по чрезвычайным ситуациям и обеспечению пожарной безопасности.

На время действия режима ЧС ограничивается движение автотранспорта в направлениях Талицко-Мугреевского, Мугреево-Никольского и Новоклязьминского сельских поселений. Проезд разрешен для тех, кто живет и зарегистрирован в этих поселениях. Их будут пропускать по паспорту. Также запрет не коснется сотрудников организаций, которые в этих поселениях работают.

Из-за ЧС в Южском районе отменен рок-фестиваль "Взлетная полоса".

Сейчас пожарные тушат низовой лесной пожар на площади 50 га, который начался 25 августа в 5 км от села Талицы. Изначально площадь возгорания составляла 0,5 га.