Ликвидирован перешедший на село ландшафтный пожар в Челябинской области

Москва. 31 августа. INTERFAX.RU - Открытое горение в зоне природного пожара, перекинувшегося на поселок Варна Челябинской области, ликвидировано, пострадал один человек, сообщает пресс-служба регионального МЧС в среду.

"Открытое горение ликвидировано. Один местный житель получил незначительные ожоги рук, ему оказывается помощь", - отметили в пресс-службе.

Как сообщили "Интерфаксу" в администрации Варненского района, решается вопрос о предоставлении временного жилья жителям поврежденных домов. "Всего пострадало четыре дома, из них два были жилыми, по жителям сейчас решается вопрос, нужна ли им помощь со временным жильем", - отметил собеседник агентства.

Ландшафтный пожар начался в 13:25 по московскому времени. Огонь перешел на поселок. Ситуация осложнялась жаркой засушливой погодой и сильными порывами ветра. В 14:48 по Москве распространение огня было локализовано. Пожаром повреждены четыре дома и хозяйственные постройки на общей площади 200 кв. м. и 1,5 га сухой растительности.