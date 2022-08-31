Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:39

Ликвидирован перешедший на село ландшафтный пожар в Челябинской области

Москва. 31 августа. INTERFAX.RU - Открытое горение в зоне природного пожара, перекинувшегося на поселок Варна Челябинской области, ликвидировано, пострадал один человек, сообщает пресс-служба регионального МЧС в среду.

"Открытое горение ликвидировано. Один местный житель получил незначительные ожоги рук, ему оказывается помощь", - отметили в пресс-службе.

Как сообщили "Интерфаксу" в администрации Варненского района, решается вопрос о предоставлении временного жилья жителям поврежденных домов. "Всего пострадало четыре дома, из них два были жилыми, по жителям сейчас решается вопрос, нужна ли им помощь со временным жильем", - отметил собеседник агентства.

Ландшафтный пожар начался в 13:25 по московскому времени. Огонь перешел на поселок. Ситуация осложнялась жаркой засушливой погодой и сильными порывами ветра. В 14:48 по Москве распространение огня было локализовано. Пожаром повреждены четыре дома и хозяйственные постройки на общей площади 200 кв. м. и 1,5 га сухой растительности.

Челябинская область МЧС
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Вузы РФ начнут учебный год в очном формате

Вузы РФ начнут учебный год в очном формате

Похороны Горбачева пройдут в субботу

Прощание с Горбачевым запланировано на субботу

Прощание с Горбачевым запланировано на субботу

Mitsubishi вслед за Mitsui решила остаться в "Сахалине-2"

Mitsubishi вслед за Mitsui решила остаться в "Сахалине-2"

ФСБ предостерегла петербургского студента от контактов с украинскими спецслужбами

Бывшая "дочка" Paulig в РФ начала выпуск кофе бренда Poetti на заводе под Тверью

Бывшая "дочка" Paulig в РФ начала выпуск кофе бренда Poetti на заводе под Тверью

Евросоюз не введет полный запрет на выдачу виз россиянам

Евросоюз не введет полный запрет на выдачу виз россиянам

Россиян предложили штрафовать на сумму до 200 тыс. руб. за ЛГБТ-пропаганду

Правительству предложили отменить пошлину на ввоз китайских подшипников из-за дефицита

В Минпросвещения заверили, что не запретят в школах языки "недружественных стран"

 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });