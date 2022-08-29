Власти Херсонской области опровергли заявления Киева о наступлении

Москва. 29 августа. INTERFAX.RU - Заместитель главы временной администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов опроверг заявления властей Украины о начале наступления ВСУ на Херсон.

"Никто Херсонскую область и город Херсон не "освобождает". Никто никуда не отступает", - сказал Стремоусов в видеообращении, опубликованном в его телеграм-канале.

При этом он подтвердил, что в понедельник ВСУ обстреливают гражданские объекты в Херсоне и области.

"Действительно, город Херсон был обстрелян, действительно, удары были по мирному населению. Но это еще раз говорит о том, что нацисты, погоняемые коллективным Западом, хотят дать какие-то результаты", - добавил он.

Сообщения о наступлении Вооруженных сил Украины на юге страны, в частности, в Херсонской области, в понедельник появились в проукраинских каналах в соцсетях. Глава Крыма Сергей Аксенов назвал эти сообщения "очередным фейком украинской пропаганды".

Вооруженные силы Украины ежедневно обстреливают населенные пункты Херсонской области. В последние три дня удары стали более интенсивными. Наибольшие повреждения получил город Новая Каховка. В Бериславском районе за сутки были полностью разрушены школа, детский сад, многоэтажный дом и частные домовладения.

В настоящее время Херсонская область полностью находится под контролем российских сил в результате проведения спецоперации.