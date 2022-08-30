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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 11:17

Сервис Twitch оштрафован на 3 млн рублей за фейки об армии

Суд в октябре рассмотрит протокол о запрещенном контенте на Twitch

Москва. 30 августа. INTERFAX.RU - Мировой суд Таганского района оштрафовал американский видеостриминговый сервис Twitch на 3 млн рублей за неудаление ложной информации о ходе спецоперации на Украине, передает корреспондент "Интерфакса" из зала суда.

Сервис признан виновным по ч. 2 ст. 13. 41 КоАП (неудаление запрещённого контента). Протокол был составлен за стриминг двухчасового интервью со внештатным советником Офиса президента Украины Алексеем Арестовичем.

4 октября мировой судья судебного участка №422 Таганского района рассмотрит протокол о еще одном административном правонарушении Twitch, сообщили "Интерфаксу" в Таганском суде.

Компании вменили неудаление запрещенного в России контента (ч. 2 ст. 13.41 КоАП). Ранее в августе суд оштрафовал Twitch на 2 млн рублей за неудаление фейков о специальной военной операции России на Украине.

Крупнейшие интернет-сервисы - в частности, Google, Telegram, Facebook (реализация сервиса запрещена в РФ из-за экстремистской деятельности), Twitter, TikTok - неоднократно привлекались в России к ответственности за неудаление запрещенного контента. Сумма штрафов по таким делам уже превышает 200 млн рублей. Кроме того, за неоднократные нарушения российского законодательства корпорации Meta (признана в России экстремистской, запрещена работа ее соцсетей Facebook и Instagram) и Google подвергались в РФ оборотным штрафам - почти 2 млрд рублей и более 28,9 млрд рублей соответственно.

Twitch Таганский суд Москва Роскомнадзор Алексей Арестович
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