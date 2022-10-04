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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 16:08

Американский сервис Twitch оштрафован на 4 млн руб. за отказ удалить фейки о спецоперации

Американский сервис Twitch оштрафован на 4 млн руб. за отказ удалить фейки о спецоперации
Фото: Максим Стулов/Ведомости/ТАСС

Москва. 4 октября. INTERFAX.RU - Мировой суд Таганского района Москвы во вторник назначил административный штраф американскому видеостриминговому сервису Twitch в размере четырех миллионов рублей за неудаление запрещенного контента с ложной информацией о ходе спецоперации ВС РФ на Украине, передает корреспондент "Интерфакса" из зала суда.

"Признать Twitch Interactive, Inc. виновным в административном правонарушении и назначить компании штраф в размере 4 млн рублей", - огласил решение судья.

Сервис признан виновным по ч. 2 ст. 13. 41 КоАП РФ (неудаление запрещенного контента) из-за отказа удалить "недостоверную информацию, направленную на дестабилизацию общественно-политической обстановки в стране".

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Из оглашенных в суде материалов следует, что протокол был составлен за стриминг с двухчасовым интервью с советником Офиса президента Украины Алексеем Арестовичем.

Сервис оштрафован за данное правонарушение уже во второй раз, за другое интервью с Арестовичем.

Twitch - это американский видеостриминговый сервис, специализирующийся на тематике компьютерных игр.

В середине февраля замглавы Роскомнадзора Вадим Субботин сообщил, что ведомство находится во взаимодействии со всеми компаниями по закону о "приземлении", за исключением Twitch и Discord.

11 июля замглавы комитета Госдумы по информационной политике Антон Горелкин сообщил, что обратился в РКН с просьбой дать правовую оценку деятельности компании в РФ. По его мнению, "американская стриминговая платформа Twitch продолжает активное участие в информационной войне против России".

С начала прошлого года за отказ удалять запрещенный в РФ контент штрафам также подвергаются крупнейшие интернет-сервисы - Google, Telegram, Facebook (информационный ресурс запрещенной в РФ организации), Twitter, TikTok. Сумма штрафов в отношении всех этих иностранных компаний превышает 200 млн рублей.

За неоднократные нарушения российского законодательства компании Meta (признана в РФ экстремистской организацией и запрещена) и Google также подверглись в РФ оборотным штрафам в размере 5% от их годовой выручки за 2020 год. Так, суд взыскал с Meta почти 2 млрд рублей, с Google - более 28,9 млрд рублей оборотных штрафов.

Twitch США Украина Москва
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