Новосибирская ГЭС снизила расход воды в связи с маловодьем

Москва. 30 августа. INTERFAX.RU - Новосибирская ГЭС (филиал ПАО "РусГидро") снизила расход воды в нижний бьеф до 1,2 тыс. (плюс-минус 50) кубометров в секунду в связи с дефицитом водных ресурсов, сообщила пресс-служба ГЭС.

"Решение принято в связи с дефицитом водных ресурсов и необходимостью обеспечения навигационных отметок для безопасной работы речного транспорта. (. . .) Приток к створу гидроузла продолжает снижаться. Наблюдается спад уровней на большинстве рек бассейна Оби", - говорится в сообщении.

Пресс-служба уточняет, что в августе приток составил около 71% от нормы, или 1,44 тыс. кубометров в секунду.

"По данным ФГБУ "Западно-Сибирское УГМС" (Управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды - ИФ), наиболее вероятное значение притока в сентябре – 66% от нормы, (то есть - ИФ) 970 (+/-220) кубометров в секунду. В третьем квартале 2022 года приток ожидается 1 тыс. 350 (+/-240) кубометров в секунду – 65% от нормы, что ниже притока третьего квартала 2021 года", - говорится в сообщении.

Уровень Новосибирского водохранилища по данным на 30 августа находится на отметке 113,4 метра, тогда как нормальный подпорный уровень водохранилища составляет 113,5 метра.

При этом отмечается, что Новосибирская ГЭС работает в штатном режиме.

Ранее сообщалось, что в июле из-за обмелевшего Енисея была приостановлена пассажирская навигация от Красноярска до Енисейска. Позже руководитель Федерального агентства водных ресурсов Дмитрий Кириллов сообщал журналистам, что приток воды в реку Енисей в текущем году находится на многолетнем минимуме.