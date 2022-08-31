Источник в окружении Горбачева сообщил, что политик умер не от коронавируса

Москва. 31 августа. INTERFAX.RU - Экс-президент СССР Михаил Горбачев в период пандемии коронавируса находился в Центральной клинической больнице под наблюдением врачей, сообщил "Интерфаксу" источник в окружении политика.

"В период пандемии Михаил Сергеевич находился в ЦКБ под наблюдением врачей. Он периодически покидал больницу с соблюдением всех мер предосторожности", - отметил собеседник агентства.

"Коронавирус не затронул его. Сказался возраст и болезни", - рассказал источник.

В свою очередь в пресс-службе фонда политика отметили, что Горбачев постоянно находился в ЦКБ более года по настоянию врачей.

Горбачев был последним генеральным секретарем ЦК КПСС. Он занял этот пост в 1985 году, после чего объявил о перестройке - комплексе политических и экономических реформ, нацеленных на демократизацию советского общества. В конце 1980-х он занимал пост председателя президиума Верховного совета СССР, председателя Верховного совета СССР, а в 1990-1991 годах - президента СССР.

Горбачев - лауреат Нобелевской премии мира и учредитель Горбачев-фонда, который занимается исследованием перестройки, а также проблем российской и мировой истории.