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Кремль пообещал ответ на возможную приостановку выдачи россиянам шенгенских виз

Москва. 31 августа. INTERFAX.RU - В Кремле внимательно отслеживают ситуацию с возможной приостановкой выдачи шенгенских виз россиянам, за очередной порцией недружественных действий последует ответная реакция, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Мы, конечно, отслеживаем эту ситуацию с большим вниманием, потому что это касается наших граждан. И подобная очередная порция недружественных действий в отношении наших граждан, если это произойдет, потребует нашей контрреакции", - сказал Песков журналистам.

При этом Песков не стал комментировать публикации, связанные со словами главы европейской дипломатии Жозепа Борреля о том, что было достигнуто соглашение о приостановке выдачи туристических виз россиянам. "Это заявление Борреля нужно уточнить, потому что накануне там работали министры иностранных дел и там имелись разногласия", - сказал пресс-секретарь президента РФ.

Он предложил уточнить, было ли принято такое решение. "Какие-то страны говорят об ограничении процесса выдачи виз, то есть их будет выдаваться меньше, будет более затяжной период и т.д., ну, будут создавать неудобства для людей. Ничего хорошего в этом нет, их люди тоже будут сталкиваться с неудобствами, когда они будут приезжать сюда. То есть еще одна спираль вот этого безрассудного русофобского отношения к нашей стране", - сказал Песков.

Накануне Песков уже заявлял журналистам, что Брюссель может обсудить возможность отмены туристических виз для россиян, и что этот шаг не останется без ответа. В ответ на просьбу уточнить, какие меры может предпринять Россия, Песков сказал: "Мы пока не знаем, на какие меры потребуется отвечать".

О возможности запрета на выдачу шенгенских виз россиянам ранее заговорили в Эстонии, Финляндии, Латвии и Литве, однако единого мнения в ЕС на этот счет нет - Германия, наравне с Грецией и Кипром, выразила несогласие с призывами ряда других стран ЕС запретить выдачу виз гражданам России. Газета Financial Times 28 августа написала, что главы МИД стран Евросоюза планируют поддержать приостановку действия соглашения об упрощенном визовом режиме с Россией, чтобы снизить количество выдаваемых россиянам шенгенских виз.

Дмитрий Песков
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