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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 16:39

Глава МИД Нидерландов поддержал планы запрета на туристические шенгенские визы россиянам

Москва. 30 августа. INTERFAX.RU - Нидерланды выступают за введение запрета на выдачу туристических шенгенских виз гражданам России. Об этом заявил во вторник в эфире телерадиоканала RTL глава МИД страны Вопке Хукстра.

Однако, по мнению министра, эта мера должна применяться именно по отношению к туристам, в то время как студентам, беженцам или для семейных визитов визы нужно продолжать выдавать.

Он планирует обсудить эту ситуацию в Праге с коллегами по ЕС.

Ранее сообщалось, что Европейская комиссия вынесла решение этой проблемы на уровень национальных правительств стран ЕС. Так, страны Балтии и Чехия поддерживают идею ограничения выдачи виз гражданам России, другие страны – Германия, Греция, Кипр и Франция выступают против таких жестких мер.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в связи с призывами ограничить въезд гражданам России в Европу выразил надежду, что здравый смысл в конечном итоге возобладает. "Думаю, что со временем здравый смысл все-таки как-то проявит себя, и те, кто выступал с такими заявлениями, опомнятся", - сказал он ранее журналистам.

Нидерланды РФ
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