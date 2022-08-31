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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:05

Пять стран ЕС могут принять меры, чтобы усложнить россиянам въезд в Евросоюз

Москва. 31 августа. INTERFAX.RU - Польша, Финляндия, Эстония, Латвия и Литва готовы принять меры на национальном уровне, чтобы россияне меньше использовали их территорию для въезда в Шенгенскую зону, пишет газета The Financial Times со ссылкой на заявление этих стран, с которым ознакомилось издание.

Согласно газете, эти пять стран "потребовали, чтобы Еврокомиссия предложила "соответствующие меры по визам", которые "значительно снизят поток российских граждан, въезжающих в ЕС и Шенгенскую зону".

"Пока такие меры не будут приняты на уровне ЕС, мы будем рассматривать возможность введения временных мер на национальном уровне, чтобы решить неизбежные вопросы в области безопасности, связанные с увеличением потока российских граждан, пересекающих нашу границу", - указали в совместном заявлении Польша, Финляндия, Эстония, Латвия и Литва.

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Глава МИД Эстонии Урмас Рейнсалу в среду заявил журналистам, что решение подобных вопросов возможно на национальном уровне - без координации с Еврокомиссией.

"Это наша национальная компетенция - в соответствии с принципом национальной безопасности решать вопросы въезда на нашу территорию", - сказал Рейнсалу.

Ранее в среду глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель пообещал работать над тем, чтобы страны блока на неформальной встрече в Праге выработали единую позицию по теме визовых ограничений для россиян.

"Есть разные позиции среди стран-членов блока. Я буду работать для достижения единства, единой и общей позиции. Мы не можем себе позволить не быть едиными по такой важной теме", - сказал он.

Он также указал на то, что встреча является неформальной, и по ее завершению не может быть принято окончательных практических решений, однако по теме визовых ограничений ожидается политическое решение о дальнейших действиях.

ЕС
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