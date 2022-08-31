Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:39

Мосгорсуд признал законным арест Гозмана на 15 суток за пост в соцсети

Москва. 31 августа. INTERFAX.RU - Мосгорсуд отклонил жалобу защиты общественного деятеля Леонида Гозмана (признан в России СМИ-иностранным агентом) на решение суда, который назначил ему 15 суток ареста за публичное отождествление СССР и нацистской Германии, сообщили "Интерфаксу" в суде.

Постановление Тверского суда от 30 августа суд оставил без изменений.

Защита Гозмана просила Мосгорсуд отменить постановление и прекратить производство по делу.

Поводом для привлечения политика к ответственности стал пост в соцсети в котором он оценивал руководителей СССР и нацистской Германии. Ему вменили часть 1 статьи 13.48 КоАП.

В 2021 году был принят закон о запрете отождествлять цели, решения и действия руководства СССР с решениями и действиями руководства нацистской Германии в публичном выступлении, СМИ или интернете. Весной 2022 года был принят закон о штрафах за такие нарушения или об административном аресте для физлиц-нарушителей.

Леонид Гозман входил в руководство партии "Союз правых сил", занимал руководящие должности в РАО ЕЭС России и госкорпорации "Роснано". В мае 2022 года Минюст внес его в реестр СМИ - иностранных агентов.

Леонид Гозман Мосгорсуд Тверской суд Германия СССР
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Mitsubishi вслед за Mitsui решила остаться в "Сахалине-2"

Mitsubishi вслед за Mitsui решила остаться в "Сахалине-2"

ФСБ предостерегла петербургского студента от контактов с украинскими спецслужбами

Бывшая "дочка" Paulig в РФ начала выпуск кофе бренда Poetti на заводе под Тверью

Бывшая "дочка" Paulig в РФ начала выпуск кофе бренда Poetti на заводе под Тверью

Евросоюз не введет полный запрет на выдачу виз россиянам

Евросоюз не введет полный запрет на выдачу виз россиянам

Россиян предложили штрафовать на сумму до 200 тыс. руб. за ЛГБТ-пропаганду

Правительству предложили отменить пошлину на ввоз китайских подшипников из-за дефицита

В Минпросвещения заверили, что не запретят в школах языки "недружественных стран"

Проект об ответственности за пропаганду ЛГБТ и педофилии направлен в правительство

Проект об ответственности за пропаганду ЛГБТ и педофилии направлен в правительство

Российским школьникам запретили пользоваться мобильными телефонами на уроках

Российским школьникам запретили пользоваться мобильными телефонами на уроках

Путин направил телеграмму соболезнований родным Горбачева

 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });