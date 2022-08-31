Мосгорсуд признал законным арест Гозмана на 15 суток за пост в соцсети

Москва. 31 августа. INTERFAX.RU - Мосгорсуд отклонил жалобу защиты общественного деятеля Леонида Гозмана (признан в России СМИ-иностранным агентом) на решение суда, который назначил ему 15 суток ареста за публичное отождествление СССР и нацистской Германии, сообщили "Интерфаксу" в суде.

Постановление Тверского суда от 30 августа суд оставил без изменений.

Защита Гозмана просила Мосгорсуд отменить постановление и прекратить производство по делу.

Поводом для привлечения политика к ответственности стал пост в соцсети в котором он оценивал руководителей СССР и нацистской Германии. Ему вменили часть 1 статьи 13.48 КоАП.

В 2021 году был принят закон о запрете отождествлять цели, решения и действия руководства СССР с решениями и действиями руководства нацистской Германии в публичном выступлении, СМИ или интернете. Весной 2022 года был принят закон о штрафах за такие нарушения или об административном аресте для физлиц-нарушителей.

Леонид Гозман входил в руководство партии "Союз правых сил", занимал руководящие должности в РАО ЕЭС России и госкорпорации "Роснано". В мае 2022 года Минюст внес его в реестр СМИ - иностранных агентов.