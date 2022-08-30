Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:30

Гозман арестован на 15 суток за отождествление СССР и нацистской Германии

Москва. 30 августа. INTERFAX.RU - Тверской суд Москвы назначил 15 суток ареста общественному деятелю Леониду Гозману (признан в РФ СМИ-иноагентом - ИФ) за публичное отождествление СССР и нацистской Германии, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе суда во вторник.

Гозман признан виновным в нарушении установленного федеральным законом запрета публичного отождествления действий СССР и нацистской Германии (ч. 1 ст. 13.48 КоАП РФ).

Сообщалось, что поводом для претензий к Гозману стал пост в Facebook (реализация соцсети запрещена в РФ по мотивам экстремистской деятельности - ИФ), в котором он оценивал руководителей СССР и нацистской Германии.

Как ожидается, постановление суда будет обжаловано защитой Гозмана.

Гозман - известный общественный деятель. Входил в руководство партии "Союз правых сил" (СПС). Кроме того, занимал руководящие должности в РАО ЕЭС России и госкорпорации "Роснано". В мае 2022 года был внесен Минюстом в РФ в реестр СМИ - иностранных агентов.

Леонид Гозман Москва
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости
Дело журналиста Ивана Сафронова

Гособвинитель попросил для журналиста Сафронова 24 года за госизмену

Гособвинитель попросил для журналиста Сафронова 24 года за госизмену

Exxon допускает подачу иска к правительству России из-за ситуации с "Сахалином-1"

Пандемия коронавируса

Минздрав счел необоснованным требование платно сдавать тест на COVID для госпитализации

Евгений Ройзман задержан

ФСИН попросила суд уточнить термин "публичные места" в рамках дела Ройзмана

ФСИН попросила суд уточнить термин "публичные места" в рамках дела Ройзмана

Песков сказал, что поставкам газа в ЕС не мешает ничего, кроме технологических проблем

Учебный год в российских школах начнется в очном формате

Учебный год в российских школах начнется в очном формате

В школах "разговоры о важном" будут проводить по понедельникам с 5 сентября

В ДТП в Ярославской области погибла бригада скорой помощи

Прокуратура попросила признать экстремистским текст одной из песен рэпера Oxxxymiron

Прокуратура попросила признать экстремистским текст одной из песен рэпера Oxxxymiron

В Ярославской области три человека погибли в ДТП с возгоранием бензовоза и двух домов

 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });