Гозман арестован на 15 суток за отождествление СССР и нацистской Германии

Москва. 30 августа. INTERFAX.RU - Тверской суд Москвы назначил 15 суток ареста общественному деятелю Леониду Гозману (признан в РФ СМИ-иноагентом - ИФ) за публичное отождествление СССР и нацистской Германии, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе суда во вторник.

Гозман признан виновным в нарушении установленного федеральным законом запрета публичного отождествления действий СССР и нацистской Германии (ч. 1 ст. 13.48 КоАП РФ).

Сообщалось, что поводом для претензий к Гозману стал пост в Facebook (реализация соцсети запрещена в РФ по мотивам экстремистской деятельности - ИФ), в котором он оценивал руководителей СССР и нацистской Германии.

Как ожидается, постановление суда будет обжаловано защитой Гозмана.

Гозман - известный общественный деятель. Входил в руководство партии "Союз правых сил" (СПС). Кроме того, занимал руководящие должности в РАО ЕЭС России и госкорпорации "Роснано". В мае 2022 года был внесен Минюстом в РФ в реестр СМИ - иностранных агентов.