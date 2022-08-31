Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:39

Вывозить лом драгметаллов из России запрещено до марта 2023 года

Москва. 31 августа. INTERFAX.RU - Правительство вводит с сентября временный запрет на вывоз отходов и лома драгоценных металлов или соединения драгметаллов, используемых для их извлечения, а также отходов и лома электротехнических и электронных изделий, используемых для извлечения драгметаллов.

Запрет будет действовать с 1 сентября 2022 года по 28 февраля 2023 года включительно.

Такое постановление подписал премьер-министр Михаил Мишустин, говорится на сайте правительства.

Исключение сделано для катодной сурьмы в слитках, а также проб, отобранных от партий лома и отходов драгметаллов (масса 1 пробы не более 500 гр), вывозимых организациями, включенными в перечень компаний, имеющих право осуществлять аффинаж драгметаллов, утвержденный постановлением правительстваот 17 августа 1998 года.

Правительство Михаил Мишустин
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Министры финансов G7 2 сентября обсудят потолок цен на российскую нефть

Росстат сообщил о снижении зарплат в реальном выражении в июне на 3,2%

Росстат сообщил о сокращении ВВП в I полугодии на 0,4%

Миллер заявил, что санкции не дают провести капремонт турбин "Северного потока"

Миллер заявил, что санкции не дают провести капремонт турбин "Северного потока"

РФ может потратить на поддержку спроса на автомобили 72 млрд руб. за трехлетку

Mitsubishi вслед за Mitsui решила остаться в "Сахалине-2"

Mitsubishi вслед за Mitsui решила остаться в "Сахалине-2"

Бывшая "дочка" Paulig в РФ начала выпуск кофе бренда Poetti на заводе под Тверью

Бывшая "дочка" Paulig в РФ начала выпуск кофе бренда Poetti на заводе под Тверью

Цены на серебро опустились до минимума за 2 года

Цены на серебро опустились до минимума за 2 года

ВТБ начнет выдачу экспресс-кредитов на сумму до 100 тыс. рублей

ВТБ начнет выдачу экспресс-кредитов на сумму до 100 тыс. рублей

"Газпром" начал проектирование газопровода в КНР с российского Дальнего Востока

 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });