Путин не будет присутствовать на прощании с Горбачевым 3 сентября

Москва. 1 сентября. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин в четверг, 1 сентября, попрощался с бывшим президентом СССР Михаилом Горбачевым, скончавшимся 30 августа после продолжительной болезни.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что перед вылетом в Калининград президент РФ заехал в Центральную клиническую больницу, чтобы попрощаться с Горбачевым.

"Мы знаем, что церемония прощания состоится 3 сентября, похороны, но, к сожалению, рабочий график президента ему не позволит это сделать 3 сентября, поэтому он принял решение обязательно это сделать сегодня", - сказал Песков.

Ранее дочь Горбачева Ирина сообщила, что похороны бывшего президента СССР состоятся в субботу, 3 сентября на Новодевичьем кладбище.

В пресс-службе "Горбачев-фонда" "Интерфаксу" уточнили, что прощание с бывшим президентом СССР состоится с 10.00 до 14.00 в субботу. Доступ в Колонный зал будет открыт для всех желающих проститься с Горбачевым.

Песков уточнил, что прощание с Горбачевым пройдет с элементами государственных похорон.