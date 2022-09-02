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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:13

В Кремле заявили, что Путин не приедет на прощание с Горбачевым из-за графика

Москва. 2 сентября. INTERFAX.RU - Президент России Владимир Путин не сможет принять участие в церемонии прощания с бывшим президентом СССР Михаилом Горбачевым, поскольку на субботу у него запланировано много совещаний, он будет готовиться к Дальневосточному экономическому форуму, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

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"Внутренние совещания (в субботу). Целый день у него занят - внутренние совещания, встречи, международный телефонный разговор, подготовка к Дальневосточному форуму, все-таки, ему же там выступать", - сказал Песков в пятницу журналистам, отвечая на вопрос "Интерфакса".

По его словам, у президента завтра полноценный, напряженный рабочий день.

Песков сообщил, что перед вылетом в Калининград президент РФ 1 сентября заехал в Центральную клиническую больницу, чтобы попрощаться с Горбачевым.

"Мы знаем, что церемония прощания состоится 3 сентября, похороны. Но, к сожалению, рабочий график президента ему не позволит это сделать 3 сентября, поэтому он принял решение обязательно это сделать сегодня", - сказал Песков.

Кадры с церемонии прощания президента чуть позже были показаны телеканалом "Россия 24" (ВГТРК). Путин подошел к гробу Горбачева, возложив букет красных роз, обернулся на фотографию Горбачева и постоял в полной тишине несколько минут. Перед уходом он прикоснулся к гробу и поклонился.

Ранее дочь Горбачева Ирина сообщила, что похороны бывшего президента СССР состоятся в субботу, 3 сентября на Новодевичьем кладбище. "Для прощания согласован Колонный зал Дома союзов", - отметила она.

Ушел из жизни Михаил Горбачев

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Михаил Горбачев принимает участие в мероприятиях по случаю годовщины падения Берлинской стены. Ноябрь 2014 года.
Владимир Путин Михаил Горбачев
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