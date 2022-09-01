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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 11:57

Прощание с Горбачевым пройдет с элементами государственных похорон

Прощание с Горбачевым пройдет с элементами государственных похорон
Фото: EPA/Vostock-photo

Москва. 1 сентября. INTERFAX.RU - На церемонии прощания с первым президентом СССР Михаилом Горбачевым будут элементы государственных похорон, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Там будут элементы государственных похорон в том плане, что будет почетный караул. Будет организовано прощание. В данном случае здесь государство будет оказывать помощь в организации этих похорон", - сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос, каким будет статус похорон.

Представитель Кремля не уточнил, чем будет церемония отличаться от государственных похорон. "Здесь мне надо уточнить точно, какой набор (элементов) для государственных похорон", - сказал он.

Ранее дочь Горбачева Ирина сообщила, что похороны бывшего президента СССР состоятся в субботу, 3 сентября, на Новодевичьем кладбище. "Для прощания согласован Колонный зал Дома союзов", - отметила она.

Во время похорон Горбачева на Новодевичьем кладбище никаких оцеплений не планируется, заявили ранее в четверг "Интерфаксу" в пресс-службе "Горбачев-Фонда".

В фонде также сообщали, что прощание организует служба протокола президента РФ.

Горбачев скончался вечером 30 августа в возрасте 91 года.

Михаил Горбачев Дмитрий Песков
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