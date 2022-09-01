Песков заявил, что европейцам еще аукнется усложнение процедуры выдачи виз россиянам

Москва. 1 сентября. INTERFAX.RU - В Кремле назвали абсурдным решение Евросоюза об усложнении процедуры выдачи виз россиянам и заявили, что оно еще аукнется европейцам.

На просьбу прокомментировать данное решение пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сказал: "Конечно, это также сделает более сложной ситуацию и для европейцев. Очередное нелепое решение продолжающегося абсурда".

На вопрос, будет ли Москва вводить ответные меры, представитель Кремля ответил: "Москва идет уверенно по тому пути, который наилучшим образом соответствует ее интересам".

Говоря о последствиях процедуры изменения визового режима, между РФ и ЕС, Песков отметил: "Это плохо для россиян, потому что визы будут получать дольше и сложнее. Мы не знаем, как это все будет, но скорее всего, процесс будет сложнее".

Накануне сообщалось, что ЕС не будет полностью запрещать выдачу виз россиянам. Вместо этого Евросоюз намерен отменить соглашение об упрощении визового режима с Россией.