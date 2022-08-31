Евросоюз не введет полный запрет на выдачу виз россиянам

Однако будет отменено соглашение об упрощении визового режима с Россией, заявил глава МИД Венгрии Петер Сийярто

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Москва. 31 августа. INTERFAX.RU - Глава МИД Венгрии Петер Сийярто заявил, что Евросоюз не будет вводить полный запрет на выдачу виз россиянам. Как передает Bloomberg, он сообщил об этом после неформального совещания в Праге глав европейских внешнеполитических ведомств.

По словам Сийярто, Евросоюз намерен отменить соглашение об упрощении визового режима с Россией.

Этот вопрос обсуждался на неформальной встрече в Праге. Отдельные страны выступали за полный запрет выдавать россиянам туристические визы, чтобы лишить состоятельных граждан страны возможности отдыхать в привычных им странах, другие, в том числе Венгрия, высказывались против. Другое предложение заключалось в том, чтобы замедлить процесс выдачи виз россиянам и сделать визы более дорогими.

Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель отмечал, что страны-участницы блока имеют разные позиции по визовому вопросу, однако он "будет работать для достижения единства, единой и общей позиции". Боррель также указал на то, что встреча является неформальной, и по ее завершению не может быть принято окончательных практических решений, однако по теме визовых ограничений ожидается политическое решение о дальнейших действиях.

"Я не думаю, что разрыв отношений с гражданским населением России поможет, и я не думаю, что эта идея получит необходимое единодушие", - говорил он накануне встречи

По сведениям Financial Times, Польша, Финляндия, Эстония, Латвия и Литва готовы принять меры на национальном уровне, чтобы россияне меньше использовали их территорию для въезда в Шенгенскую зону. Согласно газете, эти пять стран "потребовали, чтобы Еврокомиссия предложила "соответствующие меры по визам", которые "значительно снизят поток российских граждан, въезжающих в ЕС и Шенгенскую зону", и пока такие меры не будут приняты, они будут рассматривать идею введения временных мер на национальном уровне.