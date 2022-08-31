Эстония считает недостаточной отмену упрощенного визового режима РФ и ЕС

Таллин допускает введение запрета на въезд россиян на национальном уровне

Москва. 31 августа. INTERFAX.RU - Эстония поддерживает прекращение действия соглашения ЕС об упрощении визового режима с Россией, но считает это недостаточным и планирует ограничить въезд в республику российских граждан с визами стран Евросоюза, заявил через пресс-службу глава МИД страны Урмас Рейнсалу.

"Пока мы не достигли консенсуса на уровне ЕС об ограничении въезда граждан России в ЕС, Эстония и другие страны, имеющие общую границу с Россией и Беларусью, рассматривают возможность установления визового запрета на национальном уровне или ограничения пересечения границы гражданами России с визами ЕС", - сказал он после неформальной встречи глав МИД стран ЕС в Праге.

"На встрече я призвал увеличить оборонную помощь Украине во имя европейской безопасности и ограничить возможность гражданам России приезжать и пользоваться свободами, которые предлагает демократическая Европа..." - сказал Рейнсалу.

Он заявил, что двери Эстонии останутся открытыми для граждан России, прибывающих в страну по гуманитарным соображениям, а также представителей оппозиции.

На встрече в Праге министры иностранных дел Эстонии, Латвии, Литвы и Польши выступили с совместным заявлением о значительном увеличении числа граждан России, въехавших в ЕС и Шенгенскую зону, что создает угрозу европейской безопасности.

В целом министры договорились прекратить действие соглашения об упрощенном визовом режиме между Евросоюзом и Россией. Запрет на выдачу россиянам шенгенских виз вообще они не согласовали, но могут вернуться к этому вопросу через пару месяцев, допустил глава МИД Финляндии Пекка Хаависто.