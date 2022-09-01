Введенный из-за обмеления Печоры режим ЧС отменили в НАО

Москва. 1 сентября. INTERFAX.RU - В НАО в связи с установлением благоприятных для судоходства уровней воды в Печоре и возобновлением паромного сообщения между Ненецким автономным округом и Коми отменен режим чрезвычайной ситуации. Об этом сообщает пресс-служба окружного правительства.

Режим ЧС был введен 23 августа в связи с нарушением транспортного сообщения, которое произошло из-за обмеления реки Печоры. На время его действия власти округа организовали движение по альтернативному маршруту строящейся дороги Нарьян-Мар - Усинск, колонны автомобилей сопровождали машина ГИБДД.

"Мобильный пункт, расположенный на строящейся дороге Нарьян-Мар - Усинск, закроется, дежурство спасателей и ГИБДД, движение организованных колонн транспорта будет прекращено. Подрядчик вернётся к стандартному режиму работ по строительству, а сам объект станет недоступен для проезда до сдачи в эксплуатацию", - говорится в сообщении.

Речное сообщение между регионами восстановили 30 августа, в течение недели все перевозчики планируют вернуться к прежнему расписанию движения.

Как отмечали в окружном департаменте строительства, ЖКХ, энергетики и транспорта, ухудшения ситуации с обмелением не прогнозируется, поскольку начинается сезон дождей.