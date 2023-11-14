Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:22

Дума обратилась в Генпрокуратуру и правительство по поводу обмеления Волги и Дона

Москва. 14 ноября. INTERFAX.RU - Госдума проголосовала за обращения в федеральное правительство и в Генпрокуратуру по вопросам, касающимся обмеления рек Волги, Дона и их бассейнов, а также соблюдения требований законодательства в водоохранных зонах.

"Обмеление Волги и Дона затрагивает более 80 миллионов человек, - отметил председатель палаты Вячеслав Володин. - Волга - самая зарегулированная река; неумное регулирование водосброса нарушает экосистему, наносит вред природе, становится меньше рыбы".

"Здесь вопрос - принять управленческие решения; на то, что у нас Волга обмелела, должен быть ответ внятный: почему", - подчеркнул спикер.

В обращении в правительство депутаты называют "принципиально важным и не терпящим отлагательства решение проблем бассейна реки Волги в условиях затяжного маловодного периода".

В документе говорится, что в бассейне Волги функционирует сложный многоотраслевой водохозяйственный комплекс, на реке осуществляется более половины всех речных пассажирских и грузовых перевозок в стране; общий объем потребления из поверхностных водных объектов в бассейне Волги составляет около 13 кубических километров, из которых большая часть приходится на энергетику (43%), жилищно-коммунальное хозяйство (27%), предприятия промышленности (9%), сельское хозяйство (8%) и иные сферы (13%).

Парламентарии рекомендуют кабинету министров создать правительственную комиссию по развитию водохозяйственного комплекса бассейна реки Волги и других водных объектов. В качестве основных приоритетных задач указанной комиссии депутаты предлагают включить: решение вопросов сезонного отраслевого перераспределения водоотдачи Волжско-Камского каскада с учетом социального фактора и современных потребностей приоритетных отраслей экономики; решение вопросов адаптации и поддержания в надлежащем состоянии водозаборов для гарантированной работы в условиях маловодья; своевременное планирование и определение приоритетов необходимых мероприятий по расчистке русел и дноуглублению притоков реки Волги и других водных объектов, мероприятий по рыбохозяйственной мелиорации.

Также, по мнению депутатов, нужно в рамках комиссии обсудить решение вопросов реконструкции существующих, строительства новых гидротехнических сооружений (ГТС) и ликвидации бесхозяйных и незаконно возведенных ГТС, указывают депутаты.

В документе указывается на необходимость решения вопроса по снижению объемов сброса загрязненных сточных вод "путем модернизации действующих и строительства новых очистных сооружений, улучшения состояния и благоустройства водоохранных зон, соблюдения режимов хозяйственной деятельности в зонах затопления".

В обращении в Генпрокуратуру депутаты пишут, что "в зонах влияния гидроузлов проблемы незаконной застройки и чрезмерного хозяйственного освоения указанных зон влияют на безопасность плотин и особенно усугубляются в периоды половодий и паводков, что создает риски для жизни и здоровья населения, а также для сохранения и функционирования объектов экономики".

Депутаты просят Генпрокуратуру проверить и дать оценку законности размещения объектов капитального строительства в границах береговых полос и зон затопления в бассейне реки Волги.

Также необходимо оценить достаточность и эффективность "принимаемых региональными органами исполнительной власти и органами местного самоуправления мер по устойчивому обеспечению населения водой, гарантированной работы водозаборов в условиях маловодья", считают в Госдуме.

Депутаты просят правительство и Генпрокуратуру проинформировать Думу о полученных результатах.

Волга Дон Вячеслав Володин правительство Генпрокуратура Госдума
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Лукашенко заявил о масштабной коррупции при экспорте молочной продукции в Россию

Лукашенко заявил о масштабной коррупции при экспорте молочной продукции в Россию

Дума приняла в I чтении законопроект, уточняющий условия выплаты маткапитала

Дума приняла в I чтении законопроект, уточняющий условия выплаты маткапитала

Госдума приняла закон о повышении пенсий военным

Госдума приняла закон об увеличении пенсий неработающим пенсионерам

Госдума приняла закон об увеличении пенсий неработающим пенсионерам

Кравцов анонсировал появление курсов русского языка для детей мигрантов

Кравцов анонсировал появление курсов русского языка для детей мигрантов

МЭА сообщило о снижении доходов от российского нефтеэкспорта в октябре на $25 млн

МЭА сообщило о снижении доходов от российского нефтеэкспорта в октябре на $25 млн

В Кремле сожалеют в связи с отказом Пашиняна участвовать в саммите ОДКБ

Путин подписал закон об уточнении порядка проведения выборов президента РФ

Пандемия коронавируса

Заболеваемость COVID-19 в России выросла за неделю на 23%

Минобрнауки предложило снизить стоимость экзаменов для мигрантов до 1 тыс. руб.

Минобрнауки предложило снизить стоимость экзаменов для мигрантов до 1 тыс. руб.
 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });