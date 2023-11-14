Дума обратилась в Генпрокуратуру и правительство по поводу обмеления Волги и Дона

Москва. 14 ноября. INTERFAX.RU - Госдума проголосовала за обращения в федеральное правительство и в Генпрокуратуру по вопросам, касающимся обмеления рек Волги, Дона и их бассейнов, а также соблюдения требований законодательства в водоохранных зонах.

"Обмеление Волги и Дона затрагивает более 80 миллионов человек, - отметил председатель палаты Вячеслав Володин. - Волга - самая зарегулированная река; неумное регулирование водосброса нарушает экосистему, наносит вред природе, становится меньше рыбы".

"Здесь вопрос - принять управленческие решения; на то, что у нас Волга обмелела, должен быть ответ внятный: почему", - подчеркнул спикер.

В обращении в правительство депутаты называют "принципиально важным и не терпящим отлагательства решение проблем бассейна реки Волги в условиях затяжного маловодного периода".

В документе говорится, что в бассейне Волги функционирует сложный многоотраслевой водохозяйственный комплекс, на реке осуществляется более половины всех речных пассажирских и грузовых перевозок в стране; общий объем потребления из поверхностных водных объектов в бассейне Волги составляет около 13 кубических километров, из которых большая часть приходится на энергетику (43%), жилищно-коммунальное хозяйство (27%), предприятия промышленности (9%), сельское хозяйство (8%) и иные сферы (13%).

Парламентарии рекомендуют кабинету министров создать правительственную комиссию по развитию водохозяйственного комплекса бассейна реки Волги и других водных объектов. В качестве основных приоритетных задач указанной комиссии депутаты предлагают включить: решение вопросов сезонного отраслевого перераспределения водоотдачи Волжско-Камского каскада с учетом социального фактора и современных потребностей приоритетных отраслей экономики; решение вопросов адаптации и поддержания в надлежащем состоянии водозаборов для гарантированной работы в условиях маловодья; своевременное планирование и определение приоритетов необходимых мероприятий по расчистке русел и дноуглублению притоков реки Волги и других водных объектов, мероприятий по рыбохозяйственной мелиорации.

Также, по мнению депутатов, нужно в рамках комиссии обсудить решение вопросов реконструкции существующих, строительства новых гидротехнических сооружений (ГТС) и ликвидации бесхозяйных и незаконно возведенных ГТС, указывают депутаты.

В документе указывается на необходимость решения вопроса по снижению объемов сброса загрязненных сточных вод "путем модернизации действующих и строительства новых очистных сооружений, улучшения состояния и благоустройства водоохранных зон, соблюдения режимов хозяйственной деятельности в зонах затопления".

В обращении в Генпрокуратуру депутаты пишут, что "в зонах влияния гидроузлов проблемы незаконной застройки и чрезмерного хозяйственного освоения указанных зон влияют на безопасность плотин и особенно усугубляются в периоды половодий и паводков, что создает риски для жизни и здоровья населения, а также для сохранения и функционирования объектов экономики".

Депутаты просят Генпрокуратуру проверить и дать оценку законности размещения объектов капитального строительства в границах береговых полос и зон затопления в бассейне реки Волги.

Также необходимо оценить достаточность и эффективность "принимаемых региональными органами исполнительной власти и органами местного самоуправления мер по устойчивому обеспечению населения водой, гарантированной работы водозаборов в условиях маловодья", считают в Госдуме.

Депутаты просят правительство и Генпрокуратуру проинформировать Думу о полученных результатах.