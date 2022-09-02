Кабмин направит регионам более 10 млрд руб. на выплаты беженцам из ЛДНР и Украины

Москва. 2 сентября. INTERFAX.RU - Правительство направит свыше 10 млрд рублей регионам на предоставление социальной помощи беженцам из ЛНР, ДНР и Украины, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

"По поручению президента правительство подготовило все документы, которые нужны для социальной помощи гражданам, вынужденно покинувшим Донецкую и Луганскую народную республики, Украину, а также лицам без гражданства, прибывшим в Россию. Определен порядок осуществления выплат и правил предоставления средств российским регионам на такие цели. На решение этой задачи в текущем году направим около 10,5 млрд рублей", - сказал Мишустин в ходе заседания правительства в пятницу.

По его словам, с 1 июля и до конца года ежемесячные выплаты по 10 тыс. рублей назначаются пенсионерам и инвалидам.

"Такую же сумму будет получать единственный родитель на каждого ребёнка. Причём для инвалидов первой группы, детей-инвалидов и лиц, достигших восьмидесятилетия, предусмотрена доплата по 3 тысячи рублей в месяц", - сказал Мишустин.

Он также сообщил, что ветераны ВОВ смогут ежемесячно получать в этом году по 5 тыс. рублей.

"Семьи с детьми до 18 (лет) и обучающимися очной формы до 23 лет - по 4 тысячи на каждого ребёнка. Если несовершеннолетний ребёнок находится под опекой или попечительством, то размер поддержки составит 15 тысяч рублей в месяц", - заявил глава правительства.

Премьер добавил, что предусмотрены также единовременные пособия беременным женщинам и при рождении ребёнка. "Это позволит государству помочь людям в непростой для них момент, дать минимальную финансовую поддержку, чтобы выстраивать свою дальнейшую жизнь", - заключил Мишустин.