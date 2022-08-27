Путин подписал указ о соцвыплатах беженцам из ДНР, ЛНР и Украины

Президент РФ Владимир Путин Фото: Павел Быркин/пресс-служба президента РФ/ТАСС

Москва. 27 августа. INTERFAX.RU - Президент России Владимир Путин подписал указ о соцвыплатах для вынужденно покинувших Донецкую и Луганскую народные республики, Украину и лиц без гражданства, прибывших на территорию РФ.

Выплаты

Пенсионные выплаты составят 10 тысяч рублей, единовременная выплата при рождении ребенка - 20 тысяч рублей, выплата ветеранам Великой Отечественной войны - 5 тыс. рублей. Ежемесячная социальная выплата инвалидам составит 10 тыс. рублей

В документе говорится также о доплате к ежемесячной пенсионной выплате или ежемесячной социальной выплате инвалидам, которая предоставляется инвалидам I группы, детям-инвалидам, а также лицам, достигшим возраста 80 лет. Она составит 3 тыс. рублей.

Ежемесячная выплата ветеранам Великой Отечественной войны составит 5 тыс. рублей.

Кроме того, согласно документу, единовременная выплата беременным женщинам назначена в размере 10 тыс. рублей, а единовременная выплата при рождении ребенка - 20 тыс. рублей.

Также предусмотрена ежемесячная выплата на каждого ребенка в возрасте до 18 лет (4 тыс. рублей).

Статус

Указ также предусматривает, что граждане ЛНР, ДНР и Украины вправе временно пребывать в РФ без ограничения сроков при условии прохождения ими дактилоскопической регистрации, а также медицинского освидетельствования.

Кроме того, они вправе осуществлять трудовую деятельность в РФ без разрешения на работу или патента и без учета требований к заявленной цели визита после проведения идентификации личности по отпечаткам пальцев и после прохождения ими медицинского освидетельствования.

Работодатели вправе привлекать работников из числа граждан ДНР, ЛНР и Украины при условии предъявления документа, подтверждающего прохождение дактилоскопической регистрации и фотографирования.

В отношении граждан ДНР, ЛНР и Украины не принимаются решения об административном выдворении за пределы РФ и депортации, за исключением лиц, освобождаемых из мест лишения свободы, или создающих угрозу национальной безопасности РФ, в том числе планирующих теракты или поддерживающих террористическую (экстремистскую) деятельность, или посягающих на общественный порядок и общественную безопасность, в том числе участвующих в несанкционированных собраниях.