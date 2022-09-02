В МВД разъяснили порядок медосвидетельствования и дактилоскопии для выходцев с Украины

Москва. 2 сентября. INTERFAX.RU - Прибывшим в Россию жителям Украины, Луганской и Донецкой народных республик необходимо пройти процедуры дактилоскопирования, фотографирования и медосвидетельствования, чтобы получить право временного бессрочного пребывания в России и трудоустройства без патента, сообщили в пресс-центре МВД России.

"Для прохождения дактилоскопической регистрации и фотографирования им необходимо обратиться в подразделения по вопросам миграции территориальных органов МВД России по месту пребывания. Лица, планирующие осуществлять трудовую деятельность на территории города Москвы, также могут обратиться в ГБУ города Москвы "Многофункциональный миграционный центр", а граждане в иных регионах - во ФГУП "Паспортно-визовый сервис" МВД России", - говорится в сообщении.

Медосвидетельствование должны проводить организации, определенные властями региона, где находится мигрант.

При этом выходцам с Украины и из Донбасса не нужно будет повторно обращаться в миграционное подразделение за продлением срока временного пребывания после получения документа о прохождении дактилоскопии и фотографирования в виде ламинированной карточки с фотографией и установочными данными владельца и документов о медосвидетельствовании.

"Граждане ДНР, ЛНР и Украины, прошедшие в установленном порядке вышеуказанные процедуры, вправе осуществлять трудовую деятельность в РФ без разрешения на работу или патента и без учета требований к заявленной цели визита в РФ", - сообщили в МВД.

Кроме того, граждане с действительными разрешениями на работу или патентами не потребуется повторное их оформление по истечении срока действия указанных документов.

Работодатели, которые хотят нанять таких сотрудников, обязаны уведомлять территориальный орган МВД России о заключении, прекращении или расторжении с ними трудовых или гражданско-правовых договоров в срок, не превышающий трех рабочих дней с даты заключения, прекращения либо расторжения соответствующего договора. А в случае, если такие договоры были заключены до 27 августа 2022 года и работодатели не уведомили об этом - в течение 10 календарных дней.

Ранее президент России подписал указ "О временных мерах по урегулированию правового положения граждан Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики и Украины в Российской Федерации". Указ устанавливает временный порядок пребывания в России граждан ДНР, ЛНР и Украины и осуществления ими трудовой деятельности без необходимости получения разрешений на работу или патентов. Указ предусматривает, что этим мигрантам можно временно находиться в России без ограничения сроков при условии прохождения ими дактилоскопической регистрации, фотографирования, а также медицинского освидетельствования.