Путин и Алиев обсудили по телефону ситуацию на Южном Кавказе

Москва. 3 сентября. INTERFAX.RU - Президент России Владимир Путин в телефонном разговоре с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым обсудил текущую ситуацию на Южном Кавказе, сообщила в субботу пресс-служба Кремля.

"Отмечена важность скоординированных усилий по обеспечению стабильности и безопасности на армяно-азербайджанской границе и налаживанию экономических и транспортных связей в регионе. В этом контексте подтвержден настрой на последовательную реализацию основополагающих трехсторонних договоренностей лидеров России, Азербайджана и Армении от 9 ноября 2020 года, 11 января и 26 ноября 2021 года", - говорится в сообщении.

Алиев информировал о прошедшей 31 августа в Брюсселе встрече с премьер-министром Армении Николом Пашиняном и председателем Европейского совета Шарлем Мишелем.

Согласно сообщению, были также рассмотрены некоторые практические вопросы двусторонней повестки дня, в том числе в торгово-экономической, энергетической и гуманитарной областях.