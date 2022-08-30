МИД РФ заявил, что Москва готова содействовать Баку и Еревану в переговорах о госграницах

Москва. 30 августа. INTERFAX.RU - Россия готова оказывать и дальше консультативно-техническое содействие в переговорах делегаций Азербайджана и Армении по делимитации госграницы между двумя странами, сообщили в МИД РФ.

Такое заявление внешнеполитическое ведомство сделало по итогам встречи 30 августа в Москве Комиссии по делимитации азербайджано-армянской границы с последующей ее демаркацией при консультативном содействии России.

"Российская делегация выразила готовность и в дальнейшем оказывать консультативно-техническое содействие в переговорах делегаций Азербайджана и Армении по делимитации госграницы между двумя странами, повышению уровня стабильности и безопасности в приграничье", - подчеркивает МИД РФ.

Сроки новой встречи будут согласованы дополнительно по дипломатическим каналам.

Ранее сообщалось, что руководители Армении и Азербайджана Никол Пашинян и Ильхам Алиев, а также глава Евросовета Шарль Мишель встретятся в Брюсселе 31 августа.

В последний раз такая трехсторонняя встреча прошла в Брюсселе 22 мая.

Тогда в правительстве Армении сообщили, что Пашинян, Алиев и Мишель договорились о начале работы армяно-азербайджанской комиссии по делимитации границ. Кроме того, стороны обсудили подготовку переговорного процесса по урегулированию отношений между Арменией и Азербайджаном, а также вопросы, касающиеся урегулирования нагорнокарабахской проблемы.