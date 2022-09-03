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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:57

Алиев заявил о возможности подготовить мирный договор с Арменией за несколько месяцев

Москва. 3 сентября. INTERFAX.RU - Президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что Азербайджан и Армения в течение нескольких месяцев могут подготовить и подписать мирный договор.

"Считаю, что мы можем в течение нескольких месяцев подписать мирное соглашение", - сказал он в интервью итальянской газете Il Sole 24 Ore.

Президент Азербайджана считает реальным подобное развитие событий, "если армянская сторона проявит такую же волю".

Алиев назвал одним из самых важных результатов переговоров с премьер-министром Армении Николом Пашиняном в Брюсселе, прошедших 31 августа при посредничестве главы Евросовета Шарля Мишеля, договоренность о встрече министров иностранных дел Азербайджана и Армении с целью начала переговоров по мирному соглашению.

Он добавил, что многое будет зависеть от хода переговоров, "какими будут временные рамки и содержание".

Алиев уточнил, что мирный договор будет строиться на базе пяти основных принципов, которые выдвинул Баку и принял Ереван.

Ильхам Алиев Азербайджан Армения
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