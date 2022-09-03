В ЕС выразили надежду на соблюдение РФ обязательств по поставкам энергоносителей

Москва. 3 сентября. INTERFAX.RU - Европейский союз ожидает, что Россия будет выполнять контракты на поставку энергоносителей, заявил в субботу член Еврокомиссии Паоло Джентилони, курирующий вопросы экономики.

"Мы рассчитываем, что Россия будет соблюдать существующие контракты", - цитируют европейские СМИ Джентилони, который отвечал на вопрос о будущем газопровода "Северный поток".

При этом Джентилони подчеркнул, что Брюссель готов и к иным вариантам развития событий.

Накануне "Газпром" заявил о полной остановке "Северного потока" из-за обнаруженных неисправностей. Ремонт двигателей Siemens возможен только на заводе в Монреале, а Канада ввела санкции в отношении "Газпрома".

В субботу "Газпром" сообщил, что Siemens принимает участие в ремонтных работах в соответствии с действующим контрактом, обнаруживает неисправности, но проводить ремонт ему негде.