Путин после визита на Дальний Восток проведет совещание по экономическим вопросам

Москва. 5 сентября. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин после возвращения с Дальнего Востока проведет совещание по экономике, заявил его пресс-секретарь Дмитрий Песков.

"После возвращения из Владивостока у президента запланировано совещание по экономическим вопросам", - сказал Песков журналистам.

Он добавил, что президент в скором времени также примет участие в церемонии вручения верительных грамот иностранным послам.

"Будет церемония вручения верительных грамот. У меня нет графика под рукой, но она скоро уже будет", - сказал Песков.