Госдеп назвал плановым завершение работы в РФ посла США Салливана

Москва. 4 сентября. INTERFAX.RU - Американский посол Джон Салливан завершил работу в Москве в рамках плановой ротации, сообщает The Washington Post со ссылкой на представителя Госдепа США

"Уход посла Салливана был запланирован и является частью обычной дипломатической ротации", - приводит издание слова неназванного представителя Госдепа.

"Он отслужил полный срок в качестве посла США в России, справляется с ведением одних из самых важных двусторонних отношений в мире в беспрецедентные времена", - добавил он.

Со своей стороны, представитель Белого дома сообщил газете, что Салливан пробыл на этом посту почти три года, "что является стандартной протяженностью срока службы для большинства послов в России".

The Washington Post отмечает, что для того, чтобы многие кандидаты президента США Джо Байдена заняли свои посольские должности, требовалось много месяцев, а в некоторых случаях и больше года. Салливан начал работу еще во время президентства Дональда Трампа. В администрации Байдена после прихода к власти не стали отзывать Салливана, а наоборот попросили продолжить работу в России.

Как сообщалось, по данным посольства США в РФ "до прибытия преемника посла Салливана обязанности поверенного в делах посольства США в Москве будет исполнять Элизабет Руд".

Посол США в РФ Джон Салливан завершил свою миссию и в воскресенье покинул Москву, сообщила американская дипмиссия. Салливана назначили послом США в РФ в декабре 2019 года.

"После отъезда Джон Салливан завершит 40-летнюю карьеру на государственной службе, в течение которой он работал при пяти президентах США, включая должность заместителя государственного секретаря США, руководящие должности в министерствах юстиции, обороны и торговли США", - отмечается в сообщении дипмиссии.