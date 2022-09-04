В Кремле рассказали о программе Путина на ВЭФ

Фото: Юрий Смитюк/ТАСС

Москва. 4 сентября. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин 6-7 сентября совершит рабочую поездку в Дальневосточный федеральный округ, в ходе которой примет участие в VII Восточном экономическом форуме (ВЭФ) во Владивостоке, сообщила пресс-служба главы государства в воскресенье.

"6 сентября глава государства ознакомится с ходом военных стратегических командно-штабных учений "Восток-2022", которые пройдут с войсками Восточного военного округа под руководством начальника Генерального штаба Вооруженных Сил России", - говорится в сообщении.

В тот же день Путин проведет расширенное заседание президиума госсовета РФ по вопросам развития национальной туристической индустрии в современных условиях.

"Затем на площадке ВЭФ президенту России будет представлена интерактивная презентация результатов развития Дальнего Востока с подключением по видеоконференцсвязи резидентов ТОРов (территорий опережающего развития - ИФ), готовых к запуску своих производств", - сообщила пресс-служба.

Далее в режиме ВКС состоится общение президента России с модераторами ключевых сессий Форума. Также Путин проведет рабочую встречу с губернатором Приморского края Олегом Кожемяко.

Как сообщила пресс-служба президента, 7 сентября глава государства выступит на пленарной сессии VII Восточного экономического форума, тема которого в этом году - "На пути к многополярному миру".

Вместе с президентом РФ в ней примут участие председатель Государственного административного совета, премьер-министр Временного правительства, главнокомандующий вооруженными силами Республики Союз Мьянма Мин Аун Хлайн, премьер Армении Никол Пашинян, премьер-министр Монголии Лувсаннамсрайн Оюун-Эрдэне и председатель постоянного комитета Всекитайского собрания народных представителей Ли Чжаньшу.

С видеоприветствиями к участникам сессии обратятся премьер-министр Республики Индия Нарендра Моди и премьер Малайзии Исмаил Сабри Якоб, сообщила пресс-служба президента России.

В течение дня также запланированы двусторонние встречи Путина с зарубежными лидерами, приглашенными на ВЭФ-2022. Как говорится в сообщении, "имеется в виду обменяться мнениями по актуальным вопросам двусторонней и региональной повестки дня".

Ранее сообщалось, что деловая программа седьмого Восточного экономического форума включает более 90 мероприятий в шести тематических блоках, она опубликована на сайте ВЭФ.

ВЭФ пройдет с 5 по 8 сентября на территории кампуса Дальневосточного федерального университета во Владивостоке.