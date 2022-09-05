Попова не увидела необходимости вводить ограничения из-за COVID-19 в России

Москва. 5 сентября. INTERFAX.RU - Глава Роспотребнадзора Анна Попова сообщила, что в настоящий момент нет необходимости вводить дополнительные ограничительные меры в связи с коронавирусной инфекцией.

"Каких-либо дополнительных ограничительных мер на сегодняшний день не требуется, но важно соблюдать то, что сегодня уже есть", - сказала глава Роспотребнадзора журналистам на полях ВЭФ.

Она указала на риски, связанные с началом учебного года: в коллективах ожидается "определенный подъем ОРВИ". По ее словам, во многих субъектах РФ он уже наблюдается. При этом глава Роспотребнадзора подчеркнула, что если не появится нового варианта COVID-19, то "новых коронавирусных ограничений и мероприятий в стране вводить не будем".

Также она заявила о замедлении темпов роста заболеваемости коронавирусной инфекцией, отметив, что рост наблюдается в регионах за Уралом и на юге России. Попова напомнила, что рост заболеваемости коронавирусом фиксировался в течение последних шести недель, и начинающаяся неделя - первая, когда отмечается замедление темпов роста.

Глава Роспотребнадзора сообщила, что в России сформирован достаточно высокий уровень коллективного иммунитета к COVID-19.

"Уже сегодняшняя история, достаточно успешное преодоление в течение пяти недель подъема (заболеваемости - ИФ), вызванного новыми подвариантами "омикрона" показывает, что коллективный иммунитет (к коронавирусу - ИФ) у нас достаточно высокий", - сказала Попова.

Она отметила, что российские ученые постоянно ведут мониторинг коллективного иммунитета, но при этом констатировала, что новые варианты коронавируса все лучше обходят иммунитет, сформированный после перенесенного ранее заболевания.

"Поэтому сегодня мы меняем подходы к общей формуле популяционного иммунитета в РФ", - добавила Попова.

Вдобавок она выразила мнение, что коронавирусная инфекция со временем приобретет сезонный характер.

"Я думаю, коронавирус встроится - так считают ученые разных стран и РФ - в сезонную линейку и будет приходить так же, как все вирусы", - сказала Попова.

"Мы будем создавать вакцину, чтобы от него защититься", - отметила она.

На вопрос, нужно ли по-прежнему делать прививки от COVID-19, Попова сказала: "Оснований думать иначе сегодня нет".