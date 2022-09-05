Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:27

В мире выявили более 604,3 млн случаев коронавируса

Москва. 5 сентября. INTERFAX.RU - Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в мире на утро понедельника достигло 604 393 319, свидетельствуют данные американского университета Джонса Хопкинса.

С начала распространения вируса в мире от последствий заражения COVID-19 скончались 6 495 433 человека.

В число стран с более чем 20 млн случаев заражения входят США, Индия, Бразилия, Франция, Германия, Великобритания, Италия и Южная Корея.

Число инфицированных и скончавшихся от последствий заражения соответственно составило:

США - 94 748 404 и 1 047 498.

Индия - 44 462 445 и 528 007

Франция - 34 780 903 и 155 229 (данные за воскресенье).

Бразилия - 34 456 145 и 684 262 (данные за воскресенье).

Германия - 32 247 828 и 147 762 (данные за воскресенье).

Великобритания - 23 738 076 и 206 318 (данные за воскресенье).

Италия - 21 938 269 и 175 832.

Южная Корея - 23 606 740 и 27 149.

По данным портала Worldometers, который специализируется на статистических данных по важнейшим мировым событиям, коэффициент смертности на 1 млн населения планеты на утро понедельника составил 834,4. В Индии на 1 млн жителей скончались 375 человек, Бразилии - 3 171, Франции - 2 351, Германии - 1 751, Великобритании - 2 742, Италии - 2 917, Южной Корее - 529. Сведения по США отсутствуют.

Также в мире за время пандемии сделали 12 153 193 363 инъекции вакцин против COVID-19.

Хроника 09 января 2020 года – 05 сентября 2022 годаПандемия коронавируса
Университет Джонса Хопкинса США Индия Бразилия
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Оставшиеся на Запорожской АЭС эксперты МАГАТЭ будут периодически меняться

Оставшиеся на Запорожской АЭС эксперты МАГАТЭ будут периодически меняться

Швейцария стремится прекратить обмен банковскими данными с Россией

Швейцария стремится прекратить обмен банковскими данными с Россией

Что случилось этой ночью: понедельник, 5 сентября

Десять человек зарезаны в результате серии нападений в Канаде

Десять человек зарезаны в результате серии нападений в Канаде

Госдеп назвал плановым завершение работы в РФ посла США Салливана

Посол США Салливан покинул Москву в связи с завершением своей миссии

Посол США Салливан покинул Москву в связи с завершением своей миссии
Военная операция на Украине

Военные РФ заявили о попытке армии Украины атаковать ЗАЭС беспилотниками

Песков заявил, что переговоры с Зеленским могут идти лишь о выполнении Киевом условий Москвы

Песков заявил, что переговоры с Зеленским могут идти лишь о выполнении Киевом условий Москвы
Пандемия коронавируса

Власти КНР пытаются сдержать COVID-19 в многомиллионном городе Чэнду

Власти КНР пытаются сдержать COVID-19 в многомиллионном городе Чэнду

Власти Запорожья допустили, что эксперты МАГАТЭ могут остаться на ЗАЭС после 5 сентября

 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });