В мире выявили более 604,3 млн случаев коронавируса

Москва. 5 сентября. INTERFAX.RU - Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в мире на утро понедельника достигло 604 393 319, свидетельствуют данные американского университета Джонса Хопкинса.

С начала распространения вируса в мире от последствий заражения COVID-19 скончались 6 495 433 человека.

В число стран с более чем 20 млн случаев заражения входят США, Индия, Бразилия, Франция, Германия, Великобритания, Италия и Южная Корея.

Число инфицированных и скончавшихся от последствий заражения соответственно составило:

США - 94 748 404 и 1 047 498.

Индия - 44 462 445 и 528 007

Франция - 34 780 903 и 155 229 (данные за воскресенье).

Бразилия - 34 456 145 и 684 262 (данные за воскресенье).

Германия - 32 247 828 и 147 762 (данные за воскресенье).

Великобритания - 23 738 076 и 206 318 (данные за воскресенье).

Италия - 21 938 269 и 175 832.

Южная Корея - 23 606 740 и 27 149.

По данным портала Worldometers, который специализируется на статистических данных по важнейшим мировым событиям, коэффициент смертности на 1 млн населения планеты на утро понедельника составил 834,4. В Индии на 1 млн жителей скончались 375 человек, Бразилии - 3 171, Франции - 2 351, Германии - 1 751, Великобритании - 2 742, Италии - 2 917, Южной Корее - 529. Сведения по США отсутствуют.

Также в мире за время пандемии сделали 12 153 193 363 инъекции вакцин против COVID-19.