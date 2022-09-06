Суд лишил регистрации журнал "Новая рассказ-газета"

Москва. 6 сентября. INTERFAX.RU - Басманный суд Москвы по иску Роскомнадзора признал недействительной регистрацию СМИ журнала "Новая рассказ-газета", учредителем которого является "Новая газета".

Накануне по иску Роскомнадзора суд аннулировал регистрацию СМИ "Новая газета". Как ранее сообщили в Роскомнадзоре, ведомство обратилось в суд с требованием признать регистрацию печатной "Новой газеты" недействительной в связи с непредставлением устава редакции в установленные законом о СМИ сроки, несмотря на направленные ранее предупреждения.

Издание считает это решение незаконным и намерено обжаловать его.

Верховный суд России 15 сентября также решит вопрос о прекращении деятельности сайта "Новой газеты" - с соответствующим иском в суд обратился также Роскомнадзор.

"Новая газета" 28 марта 2022 года приостановила свою работу в связи с двумя письменными предупреждениями Роскомнадзора из-за отсутствия в материалах установленной законом маркировки НКО-иноагентов. Часть редакции запустила новый проект в Европе.

"Новая газета" была основана в 1993 году. Главный редактор издания Дмитрий Муратов - лауреат Нобелевской премии мира.