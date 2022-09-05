Суд в Москве аннулировал регистрацию "Новой газеты" как СМИ

Фото: Павел Смертин/ТАСС

Москва. 5 сентября. INTERFAX.RU - Басманный суд Москвы по иску Роскомнадзора признал недействительной регистрацию СМИ печатной версии "Новой газеты", передает корреспондент "Интерфакса".

"Признать недействительной регистрацию средства массовой информации", - огласила решение судья Ольга Липкина в понедельник.

Административным истцом по делу выступил Роскомнадзор, ответчиком – ЗАО "Издательский дом "Новая газета".

Как ранее сообщили в Роскомнадзоре, ведомство обратилось в суд с требованием признать регистрацию печатной "Новой газеты" недействительной в связи с непредставлением устава редакции в установленные законом о СМИ сроки, несмотря на направленные ранее предупреждения.

Представитель "Новой газеты" попросил суд отклонить требования регулятора. Представитель издания указал, что ведомство посчитало нарушением непредоставление устава зарегистрированного в 2002 году издания после изменений в составе учредителей в 2006 году.

По мнению ответчика, смена учредителя не означает, что газета начала работать в качестве нового СМИ, в связи с чем предоставление устава не было обязательным, а требования Роскомнадзора – немотивированны.

Басманный суд 6 сентября рассмотрит иск Роскомнадзора о признании недействительной регистрацию журнала "Новая рассказ-газета" - приложения "Новая газеты". Верховный суд РФ 15 сентября решит вопрос о прекращении деятельности сайта "Новой газеты" – с соответствующим иском в суд обратился также Роскомнадзор.

"Новая газета" 28 марта 2022 года приостановила свою работу в связи с двумя письменными предупреждениями Роскомнадзора из-за отсутствия в материалах установленной законом маркировки НКО-иноагентов. Часть редакции запустила новый проект в Европе.

"Новая газета" изначально была основана в 1993 году. Главный редактор издания Дмитрий Муратов – лауреат Нобелевской премии мира.