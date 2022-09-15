Верховный суд прекратил работу сайта "Новой газеты"

Фото: Валерий Шарифулин/ТАСС

Москва. 15 сентября. INTERFAX.RU - Верховный суд РФ по административному иску Роскомнадзора прекратил деятельность сайта "Новой газеты".

"Исковое заявление удовлетворить, прекратить деятельность средства массовой информации", - говорится в решении судьи Вячеслава Кириллова, которое было оглашено в четверг.

Решение суда пока не вступило в силу и будет обжаловано "Новой газетой".

Исковое заявление Роскомнадзора было связано с вынесением сайту "Новой газеты" двух предупреждений за отсутствие в публикациях маркировки двух некоммерческих организаций - иноагентов – благотворительной организации "Гражданское содействие" и фонда "Гуманитарное действие" (в настоящее время фонд исключен из реестра НКО-иноагентов).

Ответчики попросили суд отклонить иск регулятора, указывав на незначительность нарушений и на несоразмерность требований ведомства этим нарушениям.

Басманный суд Москвы 5 и 6 сентября по иску Роскомнадзора признал недействительными регистрации СМИ печатной версии "Новой газеты" и приложения газеты – "Новая рассказ-газета" из-за несвоевременного предоставления регулятора устава редакции.

"Новая газета" 28 марта 2022 года приостановила свою работу в связи предупреждениями Роскомнадзора из-за отсутствия маркировки НКО-иноагентов. Часть редакции запустила новый проект в Европе.

"Новая газета" изначально была основана в 1993 году. Главный редактор издания Дмитрий Муратов – лауреат Нобелевской премии мира.