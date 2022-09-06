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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:50

В Совбезе РФ раскритиковали концепцию "государственного терроризма"

Москва. 6 сентября. INTERFAX.RU - Россия последовательно выступает против доктрины "государственного терроризма", которую используют для вмешательства во внутренние дела государств, заявил замсекретаря Совбеза РФ Юрий Коков.

"Хотел бы обратить внимание на последовательную и юридически обоснованную позицию нашей страны по данному вопросу, согласно которой мы выступаем против доктрины "государственного терроризма", - сказал Коков в интервью "Российской газете", комментируя инициативы по объявлению России "государством - спонсором терроризма".

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По его словам, доктрину используют для "оправдания незаконного вмешательства во внутренние дела других государств".

Ранее сообщалось, что в США обсуждается возможность объявления России "государством-спонсором терроризма". По данным СМИ, за это выступает в частности, спикер палаты представителей США Нэнси Пелоси, против - госсекретарь Энтони Блинкен.

Совбез РФ США
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