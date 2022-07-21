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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 17:15

Кремль счел "очень негативными" последствия в случае признания РФ "спонсором терроризма"

Москва. 21 июля. INTERFAX.RU - В Кремле крайне негативно отнеслись к заявлению спикера палаты представителей США Нэнси Пелоси о возможности признания американским Конгрессом России "государством-спонсором терроризма".

"Очень негативно мы оцениваем последствия такого шага, хотя, с другой стороны, очень трудно сделать что-то, что может еще более испортить отношения между Россией и Америкой", - заявил в четверг пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на соответствующий вопрос журналистов.

По его словам отношения "и так находятся в незавидном положении".

Ранее американское издание Politico со ссылкой на осведомленные источники сообщило, что Пелоси в телефонном разговоре с госсекретарем Энтони Блинкеном выразила неудовольствие нежеланием госдепа "признать Россию государством-спонсором терроризма", и заявила, что "это может сделать" Конгресс США.

Газета напоминает, что Конгресс "предоставил госсекретарю право признавать то или иное государство спонсором терроризма". Однако законодатели "могут принять законопроект", который может позволить им делать это "без участия госдепа".

Сегодня "государствами-спонсорами терроризма" в США объявлены Куба, Северная Корея, Иран и Сирия.

"Госдепартамент (...) скептически относится к внесению России в список", - отмечает издание.

Представители Госдепартамента и офиса Пелоси отказались от комментариев изданию.

РФ США Дмитрий Песков
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