Путин на ВЭФ озвучит задачи российской экономики

Москва. 7 сентября. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин в среду выступит на пленарном заседании Восточного экономического форума (ВЭФ), даст оценки состоянию мировой экономики и политики, выскажется о фундаментальной трансформации современного мира и перемещении глобальной финансовой активности с Запада в Азиатско-Тихоокеанский регион.

Пленарное заседание - это центральное событие форума, ожидается, что в ходе него также выступят иностранные гости - председатель Государственного административного совета, премьер-министр временного правительства, главнокомандующий Вооруженными силами Республики Союз Мьянма Мин Аун Хлайн, премьер-министр Армении Никола Пашинян, премьер-министр Монголии Лувсаннамсрайн Оюун-Эрдэнэ и председатель Постоянного комитета Всекитайского собрания народных представителей Ли Чжаньшу.

Кроме того, запланированы видеообращения премьер-министра Индии Нарендры Моди, премьер-министра Малайзии Исмаила Сабри Якоба и премьер-министра Вьетнама Фам Минь Тинь.

Как рассказал журналистам помощник Путина Юрий Ушаков, "президент даст подробные оценки текущей ситуации мировой экономики, политики, речь, наверное, пойдет о глубоких фундаментальных трансформациях, которые переживает современный мир, о перемещении центра глобальной деловой и финансовой активности с Запада в Азиатско-Тихоокеанский регион и так далее. Ну и, конечно, будем говорить о задачах, стоящих перед российской экономикой в условиях экономической, финансовой, технологической агрессии западных стран".

Он напомнил, что ВЭФ в этом году пройдет под девизом "На пути к многополярному миру", его мероприятия сгруппированы по шести основным тематическим блокам. "Всего на форуме деловой программой предусматривается проведение более 90 мероприятий, в том числе панельные сессии, круглые столы, а также, что важно отметить, межстрановые диалоги: Россия - Индия, Россия - Вьетнам, Россия - АСЕАН", - сказал Ушаков.

Желание принять участие в форуме выразили порядка 5 тыс. человек из 67 стран. По словам Ушакова, наиболее многочисленные делегации будут представлять Китай, Мьянму, Монголию, Индию и Республику Корея, свое участие в ВЭФ подтвердили почти 700 глав российских и 27 иностранных компаний.

"Естественно, весомо будет представлено наше правительство российское, четыре зампредседателя правительства ожидаются, около десяти министров, руководители федеральных агентств, служб, 27 глав субъектов Федерации", - рассказал Ушаков.