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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:50

Небензя выразил сомнение, что с Украиной можно вести переговоры по ЗАЭС

Москва. 7 сентября. INTERFAX.RU - Постпред РФ при ООН Василий Небензя усомнился в том, что с Киевом можно вести переговоры по Запорожской АЭС.

"Я не уверен, что с украинцами можно вести переговоры об этом, как и по многим другим вопросам. Они не хотят вести переговоры ни о чем", - сказал Небензя журналистам после заседания Совбеза ООН по Украине, отвечая на вопрос о перспективе создания демилитаризованной зоны на территории ЗАЭС.

Российский дипломат добавил, что Москва по-прежнему ждет деталей по предложению о создании демилитаризованной зоны на ЗАЭС.

"Что же касается демилитаризованной зоны, то генеральный секретарь пару месяцев назад говорил об этом, тогда я его первым делом спросил о деталях. То же самое и сейчас", - подчеркнул Небензя.

Он отметил, что "сегодня российские военные защищают станцию".

Ранее на заседании Гросси призвал "вывезти военное оборудование и военный транспорт из зданий, имеющих непосредственное отношение к работе АЭС". Также он повторил озвученную ранее в докладе МАГАТЭ идею об учреждении зоны безопасности: по мнению Гросси, эта зона должна быть создана "по периметру территории АЭС".

Запорожская АЭС - самая крупная атомная станция в Европе. Имеет шесть энергоблоков ВВЭР-1000. Первый энергоблок был введен в эксплуатацию в декабре 1984 года, шестой - в октябре 1995 года.

ЗАЭС контролируется российской армией с 28 февраля 2022 года.

Василий Небензя ЗАЭС
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