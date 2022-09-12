Песков не стал комментировать требование Медведева о капитуляции Украины

Москва. 12 сентября. INTERFAX.RU - В Кремле не стали комментировать заявление зампредседателя Совбеза России Дмитрия Медведева о том, что Москва готова обсуждать на переговорах с Украиной только тотальную капитуляцию Киева.

"Я бы, честно говоря, не стал комментировать. Естественно, Россия будет добавиться выполнения всех целей, которые стоят перед специальной военной операцией", - заявил на брифинге пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

Он также заверил, что российская спецоперация на Украине будет продолжаться до тех пор, пока все изначально заявленные цели не будут достигнуты.

Медведев написал в Telegram: "Некто Зеленский сказал, что он не будет вести диалог с теми, кто выдвигает ультиматумы. Нынешние "ультиматумы" - детская разминка перед требованиями будущего. И он их знает: тотальная капитуляция киевского режима на условиях России".