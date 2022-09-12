Поиск
Реклама20idei.ru
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:13

Песков не стал комментировать требование Медведева о капитуляции Украины

Москва. 12 сентября. INTERFAX.RU - В Кремле не стали комментировать заявление зампредседателя Совбеза России Дмитрия Медведева о том, что Москва готова обсуждать на переговорах с Украиной только тотальную капитуляцию Киева.

"Я бы, честно говоря, не стал комментировать. Естественно, Россия будет добавиться выполнения всех целей, которые стоят перед специальной военной операцией", - заявил на брифинге пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

Он также заверил, что российская спецоперация на Украине будет продолжаться до тех пор, пока все изначально заявленные цели не будут достигнуты.

Медведев написал в Telegram: "Некто Зеленский сказал, что он не будет вести диалог с теми, кто выдвигает ультиматумы. Нынешние "ультиматумы" - детская разминка перед требованиями будущего. И он их знает: тотальная капитуляция киевского режима на условиях России".

Хроника 24 февраля – 12 сентября 2022 годаВоенная операция на Украине
Дмитрий Песков Дмитрий Медведев Украина Владимир Зеленский Кремль
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Путин заявил о росте в РФ числа людей, находящихся под риском увольнения

Песков опроверг сообщения о возможной скидке на нефть для Индии при отказе от потолка цен

Песков опроверг сообщения о возможной скидке на нефть для Индии при отказе от потолка цен
Военная операция на Украине

Песков на вопрос о доверии Путина военному командованию заявил, что СВО будет продолжаться

Военная операция на Украине

Минобороны РФ заявило об ударах по подразделениям и резервам ВСУ под Харьковом

Пандемия коронавируса

Число заболевших COVID-19 в РФ снизилось до 46,5 тыс. человек за сутки

Число заболевших COVID-19 в РФ снизилось до 46,5 тыс. человек за сутки

ЦИК РФ планирует подвести окончательные итоги выборов в четверг

Избиркомы признали недействительными 522 бюллетеня в 13 регионах

Избиркомы признали недействительными 522 бюллетеня в 13 регионах

Мишустин оценил потребность АПК в финансировании в 900 млрд рублей в год

Правительство докапитализирует Фонд развития промышленности на 8 млрд рублей

Правительство докапитализирует Фонд развития промышленности на 8 млрд рублей

Правительство РФ согласовало механизм экономии ресурса газовых турбин

 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });