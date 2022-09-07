Прокуроры в 2022 году не согласовали более половины внеплановых проверок бизнеса

Москва. 7 сентября. INTERFAX.RU - Генпрокурор РФ Игорь Краснов сообщил, что прокуроры в текущем году отказали в согласовании 60% внеплановых проверок бизнеса.

"В результате последовательного и принципиального подхода доля отказов прокуроров в согласовании внеплановых проверок в этом году в целом по стране достигла 60%, а в Дальневосточном макрорегионе отклонено три четверти соответствующих инициатив контролеров", - сказал Краснов, выступая на Восточном экономическом форуме.

По его словам, под надзором прокуроров прекращены и аннулированы все плановые контрольные мероприятия в отношении объектов бизнеса, не создающие угрозу жизни и здоровью людей.

Генпрокурор считает, что действенной мерой снижения административного давления на предпринимателей стал установленный правительством мораторий на проверки.

"Было важно не допустить сбоев его реализации. В этих целях мной незамедлительно принят ряд организационных и практических мер. Согласование всех без исключения проверок бизнеса поднято на максимально высокий уровень. Теперь эти решения вправе принимать только руководители прокуратур субъектов", - сообщил Краснов.

Соответственно, отметил он, повышена и степень ответственности за нарушение запретов.

"К сожалению, в ряде случаев пришлось наказать нерасторопных подчиненных", - заявил генпрокурор РФ.