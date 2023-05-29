Мишустин заявил о сокращении проверок бизнеса в России до исторического минимума

Фото: Дмитрий Астахов/ТАСС

Москва. 29 мая. INTERFAX.RU - Число проверок бизнеса в России снизилось до исторического минимума, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

В ходе заседания правительственной комиссии по вопросам развития малого и среднего предпринимательства он напомнил, что в 2022 году был введен мораторий на проверки: "Они проводились только в исключительных случаях - при угрозе жизни и здоровью людей. И лишь в отношении ограниченного круга предприятий".

"В итоге число таких мероприятий снизилось до исторического минимума - менее 340 тысяч. Из них в отношении МСП - лишь треть", - подчеркнул он.

По словам Мишустина, бизнес также подошел к работе ответственно и добросовестно.

"Этого удалось добиться, в том числе за счет переориентирования контролёров на профилактическую работу. Было проведено более 560 тыс. таких визитов, но когда предпринимателям помогали, объясняли, как сделать правильно, а не штрафовали", - сказал премьер.