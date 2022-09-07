Глава "Роскосмоса" обсудил с главой NASA по телефону актуальные вопросы

Москва. 7 сентября. INTERFAX.RU - Генеральный директор "Роскосмоса" Юрий Борисов сообщил "Интерфаксу", что провел телефонный разговор с главой NASA Биллом Нельсоном, обсудил насущные проблемы.

"Мы с ним по телефону уже разговаривали. Обсуждали насущные проблемы", - сказал Борисов в кулуарах проходящего во Владивостоке ВЭФ, отвечая на вопрос, планируется ли его встреча с главой NASA.

16 августа замглавы "Роскосмоса" по международному сотрудничеству Сергей Савельев сообщил, что Борисов пока не контактировал с главой NASA Биллом Нельсоном, при этом общение между космическими агентствами РФ и США ведется регулярно.

Борисов был назначен гендиректором госкорпорации "Роскосмос" 15 июля.