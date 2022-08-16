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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 09:27

Возглавивший "Роскосмос" Борисов и руководитель NASA пока не контактировали

Москва. 16 августа. INTERFAX.RU - Гендиректор "Роскосмоса" Юрий Борисов пока не контактировал с главой NASA Биллом Нельсоном, при этом общение между космическими агентствами РФ и США ведется регулярно, сообщил "Интерфаксу" замглавы госкорпорации по международному сотрудничеству Сергей Савельев.

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"Мы постоянно ведем с NASA переговоры по оперативным запросам. В ежедневном, практически, режиме мы с ними на связи - с теми, кто отвечает за МКС. Поэтому встреч и контактов Юрия Ивановича (Борисова - ИФ) и главы NASA пока не было", - сказал Савельев.

29 июля Борисов сообщил, что Россия после 2024 года начнёт прорабатывать вопрос выхода из проекта МКС, но точная дата будет определена с учётом технического состояния станции. При этом процесс завершения работы на МКС должен быть синхронизирован с началом работы новой Российской орбитальной станции.

25 июня Дмитрий Рогозин, занимавший на тот момент должность главы "Роскосмоса", сообщил, что проведение переговоров о продлении работы МКС после 2024 года возможно только при условии отмены американских санкций против космической отрасли России.

Глава NASA отмечал, что существующие американские санкции не влияют на работу станции.

Роскосмос NASA Юрий Борисов Билл Нельсон
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