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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:50

Президент РФ счел, что Боррель в 30-е годы ХХ века был бы на стороне фашизма

Москва. 7 сентября. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин считает, что глава европейской дипломатии Жозеп Боррель в 30-е годы был бы на стороне профашистского режима в Испании, так как сейчас поддерживает путчистов на Украине.

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"Что касается фашистских режимов, то что же на это сказать? Вы знаете, если бы он (Боррель) жил в 30-е годы, он же испанец, вот если бы жил он в 30-е годы в Испании и услышал бы в сводке погоды известную, сакраментальную фразу "Над всей Испанией безоблачное небо"? Как известно, это был сигнал начала государственного переворота со стороны генерала Франко. Он бы взял в руки оружие и на чьей бы он был стороне? На стороне демократически избранного левого правительства в Испании того времени или на стороне путчистов? На мой взгляд, он был бы на стороне путчистов, потому что он сегодня поддерживает как раз таких же путчистов на территории Украины", - заявил Путин в среду, отвечая на вопросы в рамках пленарной сессии Восточного экономического форума.

Путин подчеркнул, что "первичный источник сегодняшней власти (на Украине - ИФ) - государственный переворот 2014 года".

"Он (Боррель - ИФ) их поддерживает, и тогда он был бы на стороне фашистов, наверняка. Это первое. Сегодня он активно поддерживает, как и вся Европа, украинскую власть. Я неоднократно дискутировал на эти темы с европейскими партнерами, и мы всегда указываем на неонацистский след в сегодняшней власти Киева. А мне все время отвечают - ну ладно, такие неонацисты и у вас есть, и у нас есть. Да, есть. Но ни у нас, ни в других цивилизованных странах не возводят этих нацистов и крайних националистов нацистского толка в ранг национальных героев. Вот в чем разница. А на Украине делают именно это", - заявил Путин.

По словам Путина, если бы "тот, которого вы упомянули (Боррель - ИФ), дай бог ему здоровья, понимал, кто такой Бандера, Шухевич и так далее - неонацисты, которые и русских расстреливали, евреев, поляков (...) и немецкие оккупанты эту грязную работу перекладывали в основном на них, они уничтожали людей". "Вот если бы он (Боррель - ИФ) исходил из этих соображений, то понял бы, где настоящий нацизм процветает и где он поддерживается на государственном уровне", - сказал Путин.

Владимир Путин Жозеп Боррель Украина Испания
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