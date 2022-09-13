В Москве заявили, что ЕС до сих пор не предоставил стенограмму высказываний Борреля о РФ

Москва. 13 сентября. INTERFAX.RU - Российская сторона настаивает на том, чтобы Евросоюз предоставил стенограмму выступления верховного представителя ЕС по внешней политике Жозепа Борреля, в переводе которого прозвучали слова о России как "фашистском государстве", заявили во вторник в МИД РФ.

"Брюссель до сих пор не предоставил стенограмму заявлений Борреля, не дал членораздельных объяснений произошедшего. Москва требует от ЕС объяснений", - говорится в заявлении.

На прошлой неделе глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что Россия запросила стенограмму соответствующего выступления Боррреля.

"Мы запросили в офисе господина Борреля стенограмму выступления на испанском языке, нам ее не дают. Мы будем добиваться полной ясности, и если мы сегодня не получим эту стенограмму на испанском языке, то мы сделаем соответствующие выводы", - сказал Лавров на пресс-конференции в минувший вторник.

Он отметил, что Боррель назначает представителей Евросоюза за рубежом, в том числе неделю назад был назначен новый глава представительства ЕС в России.

"Если господин Боррель так инстинктивно считает саму собой разумеющейся борьбу, как он выразился, с "фашистским режимом", то я очень хотел бы знать, какие поручения, какие директивы он выдал своему представителю в Москве, и какую линию этот представитель будет проводить", - добавил министр.

"Если подтвердится то, что было сообщено во всех мировых СМИ, то, конечно же, у нас возникнут очень большие вопросы о том, как дальше вести дела с этими людьми", - подчеркнул Лавров.

Вызвавшие реакцию в Москве слова Борреля прозвучали в ходе его выступления на межпарламентской конференции Европарламента в Праге.

Глава европейской дипломатии отвечал на вопросы парламентариев на испанском языке, в переводе на английский одна из фраз Борреля звучала следующим образом: "Пока у нас нет конкретного плана, как победить фашистскую Россию и ее фашистский режим". Позднее представитель Борреля заявил, что это ошибка перевода, по его словам, в оригинале дипломат процитировал соответствующую формулировку члена Европарламента.