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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:50

Москва потребовала стенограмму выступления Борреля с его высказываниями о России

Москва. 6 сентября. INTERFAX.RU - Москва запросила стенограмму выступления верховного представителя ЕС по внешней политике Жозепа Борреля, в переводе которого прозвучали слова о России как "фашистском государстве", и сделает выводы об отношениях с Евросоюзом, если они действительно были им произнесены, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

"Мы запросили в офисе господина Борреля стенограмму выступления на испанском языке, нам ее не дают. Мы будем добиваться полной ясности, и если мы сегодня не получим эту стенограмму на испанском языке, то мы сделаем соответствующие выводы", - сказал Лавров на пресс-конференции во вторник.

Он отметил, что Боррель назначает представителей Евросоюза за рубежом, в том числе неделю назад был назначен новый глава представительства ЕС в России.

"Если господин Боррель так инстинктивно считает само собой разумеющейся борьбу, как он выразился, с "фашистским режимом", то я очень хотел бы знать, какие поручения, какие директивы он выдал своему представителю в Москве, и какую линию этот представитель будет проводить", - добавил министр.

"Если подтвердится то, что было сообщено во всех мировых СМИ, то, конечно же, у нас возникнут очень большие вопросы о том, как дальше вести дела с этими людьми", - подчеркнул Лавров.

Вызвавшие реакцию в Москве слова Борреля прозвучали накануне в ходе его выступления на межпарламентской конференции Европарламента в Праге.

Глава европейской дипломатии отвечал на вопросы парламентариев на испанском языке, в переводе на английский одна из фраз Борреля звучала следующим образом: "Пока у нас нет конкретного плана, как победить фашистскую Россию и ее фашистский режим". Позднее представитель Борреля заявил, что это ошибка перевода, по его словам, в оригинале дипломат процитировал соответствующую формулировку члена Европарламента.

Жозеп Боррель ЕС МИД РФ Сергей Лавров
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