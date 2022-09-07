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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:10

Глава Ростуризма обсудит с Лавровым запуск электронных виз для граждан 52 стран

Москва. 7 сентября. INTERFAX.RU - Глава Ростуризма Зарина Догузова на следующей неделе планирует обсудить с министром иностранных дел Сергеем Лавровым запуск электронных виз для граждан 52 стран, в том числе недружественных к России, сказала она в среду.

"На следующей неделе буду проситься на встречу (с главой МИД РФ Сергеем Лавровым - ИФ), чтобы по следам форума, пока все это свежо, все это с ним подробно обсудить. Я уже видела его слова, что будет дано указание не исходить из принципа зеркального ответа в визовых вопросах. Я надеюсь, что нам в ближайшее время удастся запустить режим электронной визы, которую мы так все ждали до пандемии, но потом пришлось его приостановить", - сказала она в интервью телеканалу "Россия-24" (ВГТРК) в рамках Восточного экономического форума (ВЭФ-2022).

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Догузова напомнила, что тогда запуск электронных виз планировался для граждан 52 стран, в том числе европейских.

"Коли мы решили отвечать открытостью и приглашать к себе иностранных туристов, почему бы не запустить электронную визу для всего перечня стран, включая европейские. На иностранных туристах в мире зарабатывают десятки миллиардов долларов. Это большие доходы для нашей страны, это внешний спрос, который простимулирует развитие инфраструктуры, рабочие места. И еще нам сегодня стратегически важно доносить свою позицию миру, чтобы у туристов, граждан стран, правительства которых предпринимают по отношению к нашей стране недружественные шаги, была возможность своими глазами увидеть, какая Россия на самом деле. Когда ты прекрасно провел время в России, знаешь страну, тебя сложно убедить в том, что здесь злые люди ходят", - добавила Догузова.

По ее прогнозам, туристы из тех стран, которые ездили в Россию до пандемии, поедут и сейчас в случае запуска удобных электронных виз, хотя и не в таком объеме.

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"Конечно, нужно определенную информационную работу провести, рекламную кампанию запускать. Многие боятся в силу разных причин к нам ехать. Но виза играет решающую роль. Когда ты можешь быстро, удобно, без визы, либо с удобно оформляемой электронной визой на выходные прилететь в Москву, Петербург, Казань, на Дальний Восток, ты по-другому на это все смотришь. Когда тебе не надо тратить время на бюрократические процедуры, я уверена, что миллионы людей по-другому бы посмотрели на поездки в России", - считает глава Ростуризма.

"Те, кто хотят к нам ездить с мирными целями, пусть приезжают и с удовольствием проводят здесь время", - подытожила она.

Во вторник на заседании президиума Госсовета по развитию туризма Догузова попросила президента РФ Владимира Путина вернуться к вопросу запуска электронных виз для граждан 52 стран мира, отказавшись от принципа зеркальности, которого обычно придерживается Россия в визовых вопросах. Путин предложил проработать это предложение, "не цепляясь за взаимность". В среду на сессии ВЭФ Путин заявил, что российские власти не будут отвечать зеркально на приостановку облегченного визового режима с Россией со стороны Евросоюза.

Ростуризм МИД РФ
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